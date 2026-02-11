En vivo
Carney se dice "devastado" por el tiroteo en Canadá y da sus condolencias a los afectados

Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, según informó la Policía, y 25 personas resultaron heridas.

Tiroteo-Escuela-Canada-AFP.png
Tiroteo en escuela de Canadá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

