Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Nación  / "Me sometería a polígrafo": Gral. Urrego niega intentar "sembrar" droga en carro de presidente Petro

“Me sometería a polígrafo”: Gral. Urrego niega intentar “sembrar” droga en carro de presidente Petro

El general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”.

