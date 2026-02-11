La justicia argentina condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años que murió tras una cirugía en julio de 2024. El juez Emilio Stadler le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación de siete años y seis meses para ejercer la medicina.

Los hechos ocurrieron en un consultorio de General Roca durante un procedimiento programado que, según la investigación, era de baja complejidad. De acuerdo con el fallo, el profesional incurrió en negligencia durante la intervención quirúrgica.

Menor de 4 años perdió la vida durante una cirugía, presuntamente por distracción del doctor

La investigación determinó que el anestesiólogo se distrajo con su teléfono celular e incluso salió del quirófano para buscar un cargador, lo que derivó en la falta de monitoreo adecuado del paciente. En ese lapso no detectó una obstrucción en el tubo de oxígeno por al menos diez minutos, situación que provocó hipoxia severa y daño neurológico irreversible en el menor.

El proceso judicial también estableció irregularidades en la información entregada a la familia. Peritos señalaron que los padres recibieron reportes médicos contradictorios durante varios días, pese a que los signos compatibles con muerte cerebral ya estaban presentes. El niño falleció seis días después de la cirugía, tras permanecer internado en estado crítico.



Foto referencia Martillo Fallo

Tras conocerse la sentencia, la familia aseguró que el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia. El tribunal rechazó el pedido de la defensa de limitar la inhabilitación únicamente al ejercicio en pediatría y mantuvo la prohibición general para ejercer la medicina. Los abogados de los padres anunciaron que continuarán con acciones civiles contra el sanatorio donde ocurrieron los hechos.