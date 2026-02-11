En vivo
Menor de 4 años perdió la vida durante una cirugía, presuntamente por distracción del doctor

La investigación determinó que el anestesiólogo se distrajo con su teléfono e incluso salió del quirófano para buscar un cargador, lo que derivó en la falta de monitoreo adecuado del paciente.

