Hombre en Manizales le disparó a su suegra e hijastra porque no pidieron permiso para ir a termales

El presunto agresor sería un hombre que, en medio de un episodio de ira, habría reaccionado violentamente tras enterarse de que su pareja, su suegra y su hijastra, salieron a unas piscinas termales sin avisarle.

