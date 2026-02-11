Hombre en Manizales le disparó a su suegra e hijastra porque no pidieron permiso para ir a termales

Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, resultaron lesionadas en un ataque a disparos ocurrido hacia las 11:30 de la noche en una vivienda ubicada en inmediaciones de la capilla del barrio Sierra Morena, en Manizales.

Según informó la Policía Metropolitana, una de las víctimas es María Libia Arredondo, de 55 años, quien recibió un impacto de bala en el rostro y permanece con pronóstico reservado en el Hospital de Caldas.

En el mismo hecho también resultó herida su nieta, una adolescente de 17 años, alcanzada por un disparo en uno de sus senos. La joven logró salir del lugar y se trasladó por sus propios medios a un centro asistencial. Su estado no reviste gravedad y permanece bajo observación médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto agresor sería un hombre que, en medio de un episodio de ira, habría reaccionado violentamente tras enterarse de que su pareja, su suegra y su hijastra, salieron a unas piscinas termales sin avisarle. Al regresar, disparó contra las mujeres. La compañera sentimental del señalado atacante resultó ilesa.

Desde el momento de los hechos, las autoridades adelantan operativos de búsqueda en el sector para ubicar al responsable, quien huyó con rumbo desconocido.