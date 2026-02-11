Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de personas participan a diario desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con el plan oficial, los pagos por cada peso apostado se distribuyen así:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota. Esta novedad incrementó las posibilidades de obtener premios cuando coincide con el número ganador oficial, haciendo que la dinámica del juego sea aún más atractiva para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso sencillo y transparente. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro, permitiendo a los jugadores recibir su premio con tranquilidad y confianza en uno de los sorteos de chance más tradicionales del país.