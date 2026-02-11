Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de personas participan a diario desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con el plan oficial, los pagos por cada peso apostado se distribuyen así:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota. Esta novedad incrementó las posibilidades de obtener premios cuando coincide con el número ganador oficial, haciendo que la dinámica del juego sea aún más atractiva para los apostadores.
Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso sencillo y transparente. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro, permitiendo a los jugadores recibir su premio con tranquilidad y confianza en uno de los sorteos de chance más tradicionales del país.