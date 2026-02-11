En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Emprendimiento  / Por qué unas marcas de moda despegan en Colombia y otras no

Por qué unas marcas de moda despegan en Colombia y otras no

La moda en Colombia crece, pero no todas las marcas despegan: los ecosistemas colaborativos, la estrategia y la profesionalización marcan la diferencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad