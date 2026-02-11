En vivo
Indepaz lanza alerta por influencia de grupos armados ilegales en elecciones

Indepaz lanza alerta por influencia de grupos armados ilegales en elecciones

A pesar de los compromisos asumidos en el marco de la política de Paz Total, varios grupos armados ilegales continúan generando impactos en el desarrollo de las campañas electorales en distintas regiones del país.

