“Las listas que inscribió el Pacto Histórico fueron mal inscritas, violaron la ley”: Cambio Radical

El partido Cambio Radical, a través de su presidente Germán Córdoba, ha radicado una acción de tutela que busca suspender de manera inmediata la impresión de los tarjetones electorales para los comicios del próximo 8 de marzo.

La colectividad argumenta que las listas del Pacto Histórico en Bogotá, Valle, Cauca, Cundinamarca y la lista internacional, fueron inscritas violando la normativa vigente.

Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta tutela.

“Las listas que inscribió el Pacto Histórico fueron mal inscritas, violaron la ley flagrantemente”, explicó Córdoba sobre el por qué su partido decidió denunciar las irregularidades en las listas ajenas.



“Somos los nerds del curso”

Ante los señalamientos de ser los “sapos” o entrometidos en procesos ajenos, Germán Córdoba defendió la postura de su partido calificándose como los “nerds del curso”, argumentando que su único interés es que la ley se aplique por igual a todos los sectores políticos.



“A nosotros sí nos parece que nos afecta a todos, que a unos les apliquen las reglas y a otros no”, enfatizó el dirigente, criticando lo que considera “audacias jurídicas” permitidas por los órganos electorales.



Preocupación por los recursos públicos

Uno de los puntos centrales de la tutela es la solicitud de una medida cautelar para detener la impresión de los tarjetones. Córdoba advirtió que, si las listas son finalmente revocadas por un juez, el Estado perdería millonarias sumas de dinero en material electoral que terminaría en la basura.

“Queremos evitarle al Estado que pierda plata imprimiendo los tarjetones que no van a servir”, puntualizó.

Finalmente, el líder de Cambio Radical reafirmó la posición de su colectividad como oposición frontal al gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el partido “ni se asustó ni se vendió” y que, por ahora, están concentrados en las elecciones legislativas antes de definir cualquier postura sobre la carrera presidencial el próximo 9 de marzo.

“Nosotros no llamamos a incendiar la Registraduría, no llamamos a destruir Transmilenio, no. Nosotros acudimos a los jueces”, afirmó Córdoba.

