El partido Cambio Radical presentó una tutela contra la Registraduría y el Pacto Histórico tras la reorganización de algunas listas al Congreso. Desde el partido de oposición aseguran que ese movimiento político no cumplió con lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral frente a la forma en la que debían ser presentadas nuevamente las listas.

“Tras la revocatoria de listas del Pacto Histórico en circunscripciones como Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, la Registraduría ha permitido actuaciones que desconocen las órdenes expresas del CNE y el carácter preclusivo del calendario electoral, alterando las reglas de juego en plena etapa final del proceso electoral”, dice Cambio Radical.

El partido señala que, cuando se volvieron a inscribir las listas, no se presentaron nuevos candidatos, lo que iría en contra de la ley.

Cambio Radical pide detener impresión de material electoral mientras se resuelve tutela contra Pacto

Cambio Radical pide detener impresión de material electoral mientras se resuelve tutela contra Pacto

“No se realizó una modificación válida de candidatos, sino una reinscripción irregular de listas, desconociendo los resultados de la consulta del 2025, por lo que las listas continúan jurídicamente revocadas”, dice el comunicado del partido Cambio Radical.

Mientras se resuelve la tutela, la colectividad pide suspender la impresión del material electoral.

Publicidad

“Cambio Radical solicita como medida cautelar que se suspenda la impresión del material electoral hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela, así como la pretensión de la acción de amparo constitucional que se ordene la exclusión inmediata del Movimiento Pacto Histórico de las tarjetas electorales en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela”, se lee en el comunicado del partido.