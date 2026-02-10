En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana revela cómo está el lugar del accidente

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana revela cómo está el lugar del accidente

Al cumplirse un mes de la tragedia, Lina Jiménez, hermana mayor del cantante, compartió un emotivo video en sus redes sociales desde el lugar donde ocurrió el accidente, sitio en el que este lunes se realizó un homenaje en memoria de las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad