A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana revela cómo está el lugar del accidente

Este 10 de febrero de 2026 se cumple un mes del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá.

El intérprete de éxitos como Destino final, Ya no mi amor y Vete, falleció el sábado 10 de enero, cuando la aeronave en la que se desplazaba se estrelló en la vereda Romita, en límites entre los municipios de Paipa y Duitama.

En el siniestro también murieron Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y el capitán Hernando Torres, quienes viajaban junto al artista.

Al cumplirse un mes de la tragedia, Lina Jiménez, hermana mayor del cantante, compartió un emotivo video en sus redes sociales desde el lugar donde ocurrió el accidente, sitio en el que este lunes se realizó un homenaje en memoria de las víctimas.



En las imágenes se observan coronas de flores con los nombres de los fallecidos, así como la presencia de un sacerdote que elevó una oración por sus almas. En su mensaje, Lina expresó: “Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida. Todos nos duelen”.

A estas muestras de recuerdo se sumaron mensajes de solidaridad de varios artistas del género popular, entre ellos Ciro Quiñones, que recordaron a Yeison Jiménez, conocido como El Aventurero, tal como él siempre lo quiso: entre música.

Ciro Quiñones, por su parte, publicó un video en el que aparece junto a Jiménez a bordo de un yate, interpretando la canción Justo ahora, acompañando las imágenes con el mensaje: “1 mes sin ti, hermano mío. Me llevo todos los momentos felices que vivimos, donde parecíamos niños divirtiéndonos”.

Cabe recordar que días atrás, un informe preliminar de la Aeronáutica Civil reveló que la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, luego de haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente el cambio de anillos en tres cilindros y el reemplazo de magnetos.

Según el documento, el 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera, en Medellín, sin presentar novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.

El día del accidente estaba programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón con destino a Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía aproximada de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, sobre las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.

Como consecuencia del impacto y el incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos, y los seis ocupantes presentaron lesiones de carácter fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento u otros fenómenos convectivos en la zona.