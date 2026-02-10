¿Tercer frente frío afectará a Colombia? Ideam revela cuándo se normalizaría el clima

Tras la incertidumbre generada por cuenta de un "tercer frente frío" al país, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, aclaró el panorama climático para las próximas semanas.

En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, si bien existe una masa de aire frío descendiendo desde el hemisferio norte, su impacto sobre el territorio nacional será mínimo o nulo, ya que el fenómeno se encuentra actualmente saliendo de la zona de incidencia.



Impacto del tercer frente frío en el territorio nacional

De acuerdo con la directora Echeverry, este tercer frente frío es una masa de aire proveniente del norte global, un fenómeno usual durante el invierno del hemisferio norte. Sin embargo, a diferencia del frente que causó estragos a principios de febrero, este nuevo evento no generará alteraciones significativas en los patrones de vientos ni aumentos drásticos en las precipitaciones para Colombia.

La funcionaria enfatizó que el frente ya está transitando hacia la primavera, lo que reduce la probabilidad de que afecte al trópico con la misma fuerza que los eventos anteriores. "Estamos viendo que ya sale de la zona de incidencia del territorio y que no vamos a tener picos de precipitación asociados", aseguró Echeverry, mencionando que solo podrían presentarse algunas alteraciones menores en el archipiélago de San Andrés.



¿Por qué ha sido tan intenso el clima recientemente?

El clima en Colombia ha mostrado un comportamiento inusual debido a una "suma de muchos factores". La directora señaló que la intensidad de los frentes fríos este año ha sido histórica, citando como ejemplo el registro de 0 grados en Matanzas, Cuba, algo sin precedentes.

En el caso colombiano, el frente frío de inicios de febrero se encontró con un océano Pacífico aún frío y otros fenómenos como la oscilación de Madden-Julian y bajas presiones en el Caribe, lo que exacerbó las lluvias.



Fecha estimada para la normalización del clima en febrero

Para quienes esperan un respiro de las lluvias, el Ideam trae noticias alentadoras. Se espera que en las últimas semanas de febrero las condiciones climáticas comiencen a alinearse con los promedios históricos, lo que significa una disminución de las precipitaciones, especialmente en la región Caribe. No obstante, se advirtió que regiones como el Pacífico continuarán con lluvias, dado que es su comportamiento climatológico normal durante todo el año.



Temporada de lluvias y alertas vigentes para marzo

A pesar de la tregua esperada a finales de febrero, la directora advirtió que esta será corta. Colombia se prepara para el inicio de la temporada de más lluvias, que suele instalarse entre marzo y junio para las regiones Andina y Caribe. Por esta razón, las alertas hidrológicas se mantienen vigentes, ya que los suelos saturados y los caudales altos en embalses y ríos podrían generar inundaciones ante cualquier precipitación continuada.



