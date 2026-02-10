Denuncian que gestor educativo en Medellín le habría cobrado a un hombre para contratarlo

A través de su cuenta de X de José David Medina se conoció una grave denuncia que hoy está bajo la lupa de las autoridades, ya que, al parecer, el coordinador de proyecto de gestores educativos de la Comuna Robledo de Medellín, identificado como Alejandro Barrera, le habría pedido a Medina un monto considerable para poder contrartarlo.

En sus redes sociales, Medina denunció que Barrera le exigió un pago mensual durante 12 meses para poder vincularlo formalmente a un proyecto encabezado por el Colegio Mayor. El hombre detalló cómo ocurrieron los hechos que calificó como inadmisibles.

"Me citó en el barrio El Cortijo, en una cafetería, y me cobró doscientos mil pesos mensuales en diez cuotas para poder incluirme dentro del equipo que iba a ser contratado de gestores educativos. Estamos ante una modalidad de corrupción", narró el denunciante.

Ante la gravedad de los hechos denuncia, la Institución Universitaria Colegio Mayor rechazó de manera categórica cualquier práctica irregular que implique cobros, exigencias económicas o condicionamientos para el acceso o permanencia en proyectos financiados con recursos públicos.



Por su parte, se confirmó que, “no solo activaremos, de manera inmediata todas las actuaciones internas a que haya lugar para verificar los hechos, determinar responsables y adoptar las medidas sancionatorias correspondientes, sino que también hicimos la remisión inmediata a la Fiscalía General de la Nación”.

Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades correspondientes, la Institución Universitaria Colegio Mayor insistió que nunca ha solicitado o permitido el cobro de dineros a nombre del proyecto y que la selección y verificación de idoneidad y hojas de vida se adelanta bajo parámetros y procedimientos establecidos.

Sin embargo, no es la única irregularidad que se denunció contra Alejandro Barrera, ya que también se indicó que presuntamente estaría utilizando a varios gestores educativos para hacer campaña política de cara a las consultas, en este caso para favorecer, al parecer, a Aníbal Gaviria.

Todas estas conductas dadas a conocer a través de redes sociales son materia de investigación para determinar si hubo alguna irregularidad en el actuar de Barrera y si ello es meritorio de alguna sanción.