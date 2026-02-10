Para obligarla a abortar, hombre secuestró a una mujer durante dos días en Medellín

Una mujer en Medellín estuvo secuestrada durante dos días, al parecer para inducirla a abortar, por parte de su pareja sentimental. Durante el operativo de rescate fueron capturados dos hombres que venían extorsionando a la familia de la víctima con exigencias de hasta 500 mil pesos.

Un grave caso de violencia contra la mujer logró ser frustrado en las últimas horas en la capital antioqueña, tras la denuncia oportuna a las autoridades por parte de familiares de la víctima.

Se trata de una mujer de 25 años de edad que fue secuestrada durante dos días por parte de su expareja sentimental, luego de anunciarle que estaba en estado de embarazo.

La retención se habría producido por parte de este hombre en una vivienda del barrio Manrique, con el objetivo de inducirla al aborto por medio de medicamentos. Además, durante este periodo, la mujer también fue víctima de maltrato físico y psicológico.



“La familia recibió mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida. De manera inmediata, más de 40 uniformados del Gaula de la Metropolitana de Medellín desplegaron un operativo antisecuestro”, indicó el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las acciones desplegadas por la Policía permitieron no solo la liberación de la mujer, sino también la captura en flagrancia del presunto victimario y de otro hombre que en ese momento lo acompañaba.

Ambos, durante el tiempo de cautiverio, intentaron extorsionar a la familia de la mujer, exigiéndoles una suma de hasta 500 mil pesos, presuntamente para cubrir gastos de alimentación.

Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, destacó que avanzan en el acompañamiento psicojurídico de la víctima y sus allegados.

“Cuando la mujer fue recuperada y llevada al hospital, desde la Secretaría de las Mujeres hemos venido acompañándola psicológicamente y activamos todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”, dijo la secretaria Molina.

Los capturados, a quienes les fueron incautados dos celulares y una motocicleta, deberán responder ante la justicia por el delito de secuestro extorsivo, por el que podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.

Por lo pronto, un juez de control de garantías será el encargado de definir en las próximas horas la situación jurídica de ambos procesados.

Este hecho fue rechazado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.