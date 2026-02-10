En vivo
Capturan al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos por presunta delincuencia organizada

La Fiscalía publicó en sus redes sociales fotografías del operativo en las que aparece dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Alcalde-Guayauil.png
Alcalde de Guayaquil capturado
Foto: Policía
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

