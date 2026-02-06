Gobierno colombiano confirma aranceles a Ecuador y anuncia demanda ante Comunidad Andina

Terminó la reunión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador en Quito. En el encuentro las delgado hablaron sobre la seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio.

Sin embargo, el Gobierno de Ecuador mantuvo su decisión de imponer aranceles del 30 % a las importaciones desde Colombia.

“El Gobierno de Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión”, dice la Cancillería de Colombia.

Es por eso que haciendo referencia a la seguridad nacional Colombia avanzará con la imposición de aranceles a Ecuador.



“El Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, señaló la Cancillería.

Además, el Gobierno colombiano prepara una demanda contra Ecuador.

“Hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969”, se lee en el comunicado del gobierno colombiano.

Es importante recordar que el Gobierno ecuatoriano decidió imponer aranceles contra Colombia bajo el argumento de que no había una cooperación efectiva en la frontera para combatir las bandas delincuenciales.