En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “No es solo el resultado de lluvias intensas”: defensora del Pueblo sobre emergencias en Santa Marta

“No es solo el resultado de lluvias intensas”: defensora del Pueblo sobre emergencias en Santa Marta

La emergencia que enfrenta Santa Marta tras las lluvias también está marcada por fallas estructurales en el manejo del territorio y en la infraestructura de drenaje, alertó la defensora del Pueblo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad