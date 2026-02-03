Madre e hijo mueren en avalancha de Santa Marta: al menos 22 familias están damnificadas

Una tragedia ocurrió recientemente en Santa Marta, donde una avalancha se registró en la madrugada de este martes en el sector conocido como Gaira, propiciando la muerte de dos personas según las autoridades, madre e hijo que no lograron salir a tiempo de sus viviendas.

Fueron más de siete las casas que quedaron destrozadas, varias de ellas acabando bajo el alud de tierra. Mientras que, en medio de la reacción de la comunidad para rescatar a los afectados tres personas resultaron heridas, una de ellas una bebé de solo un año de nacida.

Heyvicidiz Castellano, una líder social de este sector y familiares de varios de los afectados, relató a Blu Radio los momentos en los que se registró esta emergencia que hasta el momento deja a 22 familias dignificadas.

“Bajaba mucha agua por el cerro y a la 1:30 de la mañana se empezó a sentir el rugido o crujido de la tierra. Familiares empezaron a sacar a los niños. Fue un rugido muy espantoso y cuando salimos, pues la avalancha bajó fuerte. Destrozó todo. Te digo que es impresionante, me acuerdo y se me quiebra la voz. Las casas que quedaron en pie están a solo un metro de tierra para quedar tapadas”, dijo inicialmente.



“Dos jóvenes de una familia quedaron heridos, posiblemente hay uno con fractura y la otra se alcanzó a cortar, una bebé de un año quedó dentro de ese montón de tierra, pero afortunadamente Dios es grande y dio fuerza para poder sacarla”, agregó.

Heyvicidiz sostuvo que todas las familias alcanzaron a ser evacuadas, y que en el lugar hubo presencia inmediata de la Cruz Roja, la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos, cuyas máquinas no lograron ingresar hasta el sitio. El paso estuvo cerrado durante un par de horas por un fuerte olor a gas que abría la posibilidad de incendios.

Dijo, además, que los fallecimientos se registraron en un sector conocido como Vista al Mar, mientras que uno de los puntos más afectados es referenciado como Loma Linda.

Publicidad

“Estaban mis hijos adolescentes y demás familiares, ellos con una moto iban evacuando. Se logró evacuar a las familias afectadas porque justo horas antes estábamos en un barrio que estaba inundado. Desde la alcaldía de Santa Marta han estado en contacto. Lo importante era sacar a los afectados, se buscaron albergues. En mi casa tengo a una, mi hermana tiene otro grupo. Había muchos menores de edad”, fueron sus palabras.

Paralelo con esto, se desbordó el río Manzanares, cuya corriente terminó fluyendo como si las calles fueran parte de su cauce, dejando lodo a su paso y decenas de viviendas destruidas.