Fuertes lluvias encienden alarmas: 165 municipios en alerta roja por posibles deslizamientos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) actualizo la alerta nacional por el fenómeno de La Niña en 2026, advirtiendo un aumento significativo de las lluvias y un alto riesgo de deslizamientos de tierra en varias regiones del país. De acuerdo con el reporte oficial, 636 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia se encuentran actualmente en algún nivel de alerta, de los cuales 165 han sido declarados en alerta roja.

Los departamentos más afectados son Antioquia, con 40 municipios en alerta roja; Chocó, con 16; Nariño y Santander, con 12 cada uno; Cauca, con 11; y Cundinamarca y Tolima, con 9 municipios respectivamente. Estas zonas presentan alta probabilidad de movimientos en masa debido a la saturación de los suelos ocasionada por las lluvias persistentes.

En cuanto a las condiciones meteomarinas, el Ideam informó que en el mar Caribe continúan las alertas naranjas por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente, centro y oriente de la cuenca. A esto se suman alertas naranjas por fuertes vientos y oleaje en áreas del noroccidente, suroccidente y centro del Caribe colombiano, mientras que en el sector oriental se mantiene una alerta amarilla por estas mismas condiciones.

Así luce Bogotá este 16 de diciembre por las lluvias Foto: Blu Radio

La situación en el océano Pacífico no es menos preocupante. A lo largo de toda la cuenca pacífica se mantiene la alerta naranja por incremento en la altura del oleaje y la velocidad de los vientos, además de una alerta amarilla por lluvias en el sector central y sur de esta región marítima.



Para hoy, el Ideam pronostica cielos mayormente nublados y precipitaciones moderadas a fuertes en amplios sectores del Pacífico y el Caribe, así como lluvias puntuales en las regiones Caribe y Andina, siendo más persistentes en la región pacífica. En la Amazonía se esperan lluvias importantes en zonas del occidente, oriente y sur, mientras que en la Orinoquía predominarán condiciones secas, aunque no se descartan lluvias aisladas en su extremo occidental.

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el occidente de Antioquia, el centro y sur de Chocó, Cauca y Nariño, así como en sectores puntuales del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander y el occidente de Caquetá y Putumayo.