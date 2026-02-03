En vivo
Fuertes lluvias encienden alarmas: 165 municipios en alerta roja por posibles deslizamientos

Fuertes lluvias encienden alarmas: 165 municipios en alerta roja por posibles deslizamientos

Aumentan a 636 los municipios en riesgo por deslizamientos, luego de que el Ideam advirtiera un incremento en las alertas a causa de las intensas lluvias asociadas al fenómeno de La Niña.

