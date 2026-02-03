Capturado presunto agresor sexual de 3 menores en Cundinamarca: tiene antecedentes en Venezuela

La Policía Nacional capturó en el municipio de Suesca a Luis Manuel Requena Piña, de 38 años, que habría abusado sexualmente de tres menores de edad en repetidas ocasiones.

Según las investigaciones, las víctimas serían su hija biológica de 11 años y sus dos hijastras de 7 y 11 años con las que convivía en el municipio de Chocontá.

Dentro del intercambio de información con autoridades internacionales, la policía logró verificar que este sujeto, de nacionalidad extranjera, ya contaba con denuncias en Venezuela por delitos similares cometidos contra las tres menores por hechos ocurridos en territorio colombiano.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la protección de los derechos de los menores debe ser una prioridad, por lo que es necesario denunciar este tipo de acciones.



"Este hombre es un depredador sexual, un hombre que no debe volver a las calles. Mi llamado a la ciudadanía es a tener comunicación permanente con sus hijos. El victimario puede estar en su propia casa. Cualquier cambio comportamental de un hijo debe considerarse como una señal de alerta", dijo.

Por su parte, el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, señaló que la investigación se originó por una alerta médica el pasado mes de junio de 2025, cuando una de las menores ingresó a un centro de salud con signos de violencia sexual.

"De inmediato se activaron los protocolos de protección y judicialización. Luego, bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Seccional de Bogotá, se adelantaron las diligencias investigativas que permitieron recaudar los elementos probatorios como valoraciones de misil legal y entrevistas forenses", explicó.

El hombre fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.