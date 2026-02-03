Frustran ataque contra estación de Policía en Cali

Las autoridades en Cali frustraron un atentado terrorista que iba a ser ejecutado contra una estación de Policía. La acción criminal sería perpetrada por dos hombres que se movilizaban en un vehículo particular, el cual fue interceptado cuando se desplazaba de sur a norte en la capital vallecaucana.

Según información de inteligencia, además del ataque contra una estación policial, los hombres planeaban realizar acciones violentas en varios sectores de la ciudad, lo que representaba una amenaza directa para la población civil y para los integrantes de la Fuerza Pública.

“Logramos la interceptación de un vehículo en el que se movilizaban dos hombres que, al parecer, pertenecen al Frente Jaime Martínez. Gracias a esta acción se logró frustrar un atentado terrorista en dos puntos de la ciudad de Cali”, afirmó el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La Policía confirmó que en el interior del vehículo los hombres transportaban material explosivo tipo pentolita, con el cual pretendían cometer el ataque terrorista. Los dos hombres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.



“Esta mañana se frustró un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad. Fueron capturados dos individuos afiliados a la organización criminal Jaime Martínez que pretendían detonar un explosivo con pentolita en una estación de Policía. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando a nuestra Fuerza Pública e invitamos a la ciudadanía a suministrar información sobre posibles hechos delictivos; habrá recompensas por información efectiva”, expresó el alcalde de Cali.

Por estos hechos, la alcaldía anunció que durante este año destinará cerca de 180.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad en la ciudad, mediante inversiones en inteligencia, tecnología, dotación y apoyo operativo, con el fin de prevenir nuevos atentados. Cabe recordar que la disidencia de las Farc "Jaime Martínez" ha sido responsable de ataques como el registrado en la base aérea Marco Fidel Suárez y en varias estaciones de Policía.

