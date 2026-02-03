“Arrasó con casi todo”: lanzan S.O.S por daños en más del 70% de negocios por fuerte mar de leva

Aunque con el paso de las horas, el comportamiento del mar en Cartagena regresa a su normalidad, pasando de olas de 4 metros a 2.5 metros este martes 3 de febrero, en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en la zona norte de la ciudad, en donde el fuerte oleaje causó daños e inundaciones en más de 70 restaurantes y establecimientos comerciales, temen que estas condiciones se mantengan durante otros días más

“Manzanillo del Mar ha sido bastante afectado principalmente con todos los comerciantes que se encuentran en toda la orilla o franja de la playa, en las cinco playas que tenemos, siendo Playa de oro, una de las más afectadas con una pérdida total de 65 restaurantes o kioscos. Playa rica también tuvo afectaciones, igual que Playa muralla. O sea, de los 105 comerciantes que tenemos o negocios, pues solamente alcanzaron a salvarse unos 30 restaurantes”, describió en diálogo con BLU Radio, Juan Carlos Sibaja, presidente de la Junta Acción Comunal de Manzanillo.

El líder comunal además explicó que los daños no solo fueron a los establecimientos comerciales, también, por lo menos, 53 viviendas y más de 100 familias resultaron afectadas.

“La verdad estamos muy preocupados. Ayer durante ese ese mar de leva tan intenso, todos estábamos nerviosos, y nos concentramos en la plaza principal, pues tomando atenta nota de lo que nos decían las autoridades y bueno, ahora tratar de mitigar algunas cosas, le damos gracias a Dios que no hubo nada que lamentar, no hubo heridos, no hubo pérdidas humanas, las cosas materiales, pues Dios proveerá y se recuperan, pero da tristeza que en estos momentos el balneario de Manzanillo del Mar pues pues esté en un 85% en el agua”, relató.



Y es que, en Manzanillo de Mar, como su nombre lo dice, la principal actividad económica es el turismo, que durante estos días por supuesto ha estado mermado, por lo que pidieron ayuda de las autoridades.

“No hablamos solamente de los comerciantes que se encuentran a la orilla de la playa, también el tendero, el que vende la leña, el que vende el hielo, el que vende el pescado, o sea que la comunidad en general está afectada, ya que Manzanillo su fuente de trabajo es el turismo, la playa y por ende si se afecta la playa se afecta a toda la comunidad”, afirmó el presidente de la JAC.



Autoridades de gestión de riesgo mantienen alertas y monitoreo

Por su parte, las autoridades de Gestión del Riesgo del Distrito anunciaron que mantienen activas las alertas de monitoreo y siguen las prohibiciones para el uso de las playas y la navegación hacia la zona insular. Cabe destacar que, en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay decretó desde este lunes el cierre preventivo de las playas urbanas, rurales e insulares. La medida estará vigente hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 04 de febrero.

A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que el 97% de las emergencias en la ciudad han sido atendidas.

“La Brigada Distrital de Emergencias, que lidera nuestra Oficina de Gestión de Riesgo, ha estado lista y preparada desde que se supo el pronóstico de la llegada del «frente frío» a la cuidad, para tener una capacidad de respuesta oportuna frente a las emergencias que se reportaran. Y así ha sido: el 97% de esos llamados han sido atendidos. Algunos árboles caídos y otras contingencias con las comunidades insulares que a esta hora están siendo abordadas”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Daniel Vargas, precisó que se han atenido más de 17 casos de voladuras de cubiertas, más de 12 casos de árboles caídos y se han recolectado más de 400 toneladas de residuos como arena y piedras en la Avenida Santarder, que es uno de los puntos críticos en esta contingencia.

“Está activo el consejo distrital de gestión del riesgo para poder tomar desde ahí todas las decisiones que sean necesarias para tener a la ciudadanía segura y tranquila; ayer dispusimos toda la maquinaria amarilla y todo lo que teníamos alistado y preparado para atender la Avenida Santarder, esta avenida principal de la ciudad, y pues como el señor Alcalde lo ha mencionado todo este sector de la avenida va ser reforzado con un pedraplén que se necesita mejor en esta zona”.