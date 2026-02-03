En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Arrasó con casi todo”: lanzan S.O.S por daños en más del 70% de negocios por fuerte mar de leva

“Arrasó con casi todo”: lanzan S.O.S por daños en más del 70% de negocios por fuerte mar de leva

Este corregimiento ubicado en la zona norte de Cartagena fue uno de los más afectados por las condiciones asociadas al paso del frente frio por el Caribe colombiano.

