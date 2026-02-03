En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Tras la muerte de Yeison Jiménez, se revelan inesperados detalles de un millonario fraude

Tras la muerte de Yeison Jiménez, se revelan inesperados detalles de un millonario fraude

El cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad