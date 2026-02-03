Tras la muerte de Yeison Jiménez, se revelan inesperados detalles de un millonario fraude

La muerte de Yeison Jiménez en el trágico accidente que le costó la vida al artista de música popular a comienzos del año 2026 y a otros cinco tripulantes que viajaban en la avioneta que se estrelló en Boyacá abrió una serie de preguntas e inconvenientes legales que todavía no se han resuelto.

Pocos sabían que el “Aventurero” enfrentaba una batalla jurídica tras un millonario engaño que sufrió en vida y que hoy cobra relevancia para sus herederos.



¿Cómo fue el fraude millonario de Yeison Jiménez?

Según reveló TV Azteca, antes del siniestro, en el año 2021, el artista fue víctima de una red de estafadores que golpeó seriamente sus finanzas. De acuerdo con lo señalado por su representante legal, el caso no es menor, pues tendría consecuencias legales de peso.

La cifra superó el millón de dólares debido a negocios fallidos en Colombia. Si bien los responsables se encuentran privados de la libertad, el dinero no fue recuperado. De hecho, actualmente el proceso está en etapa de incidente de reparación.

Adicionalmente, una audiencia que sería clave para intentar recuperar esos recursos estaba prevista para el pasado mes de diciembre; sin embargo, fue aplazada para el tercer mes de 2026.



Salen a la luz nuevos videos del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa: “La gasolina"

¿Hay testamento? Así se repartirán sus bienes

Una de las preguntas que más incógnitas ha dejado su fallecimiento es si el cantante dejó algún testamento. Al ser un hombre joven y en la cima de su carrera, la muerte no era un escenario que se contemplara a corto plazo.

Ante esto, el abogado de la familia Jiménez señaló que no existe un testamento formal, pero que, pese a la ausencia de ese documento, el artista dejó una estructura empresarial sólida en la que figuran bienes raíces, agricultura, finanzas y proyectos de entretenimiento.

Publicidad

Aun así, para definir quién se quedará con qué, la justicia colombiana deberá abrir un proceso de sucesión para organizar su patrimonio.

Cabe recordar que Yeison Jiménez era padre de tres menores de edad, por lo que la ley es clara sobre cómo debe distribuirse su legado. En ese sentido, se espera que los bienes se repartan así:



Cónyuge: le corresponde el 50 % del patrimonio total consolidado.

Hijos: el otro 50 % se dividirá en partes iguales entre sus tres descendientes.

Por ahora, el equipo legal permanece a la espera de que la Aeronáutica Civil de Colombia entregue el informe final que permita esclarecer las razones técnicas del desplome de la aeronave.