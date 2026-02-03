Elon Musk estalla contra Pedro Sánchez por regular redes sociales: lo llama “traidor”

El choque entre el Gobierno español y uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo volvió a quedar en evidencia esta semana, esta vez a raíz del debate sobre la regulación de las redes sociales en Europa. Elon Musk, propietario de la plataforma X, lanzó una serie de ataques verbales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un discurso del mandatario en el que defendió la necesidad de imponer límites al poder de las grandes tecnológicas.

La controversia se desató después de la intervención de Sánchez en el World Governments Summit, celebrado en Dubái, donde el jefe del Ejecutivo español presentó un conjunto de medidas orientadas a reforzar la protección de menores en el entorno digital. En su alocución, el presidente puso el foco en los riesgos que, a su juicio, conlleva el uso descontrolado de las redes sociales y de determinadas herramientas de inteligencia artificial, e instó a los Estados a “recuperar el control” frente a las plataformas privadas.

Entre los ejemplos citados, Sánchez mencionó de forma crítica una funcionalidad asociada a Grok, la inteligencia artificial vinculada a X, que permite editar imágenes de personas reales para mostrarlas desnudas o con atuendos sexualizados. Para el mandatario, este tipo de aplicaciones representan una amenaza directa a la dignidad y a la seguridad, especialmente de niños y adolescentes. En ese contexto, defendió la urgencia de una regulación firme y coordinada a nivel internacional.

Durante su discurso, Sánchez también aludió indirectamente a un mensaje publicado días antes por Musk en X, en el que el empresario expresaba su sorpresa por la decisión del Gobierno español de regularizar a cerca de medio millón de migrantes en situación irregular. El presidente respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Marte puede esperar, la humanidad no”, en referencia a las ambiciones espaciales del magnate.



La reacción de Musk no se hizo esperar. A través de la misma red social, replicó con dureza a Sánchez después de que un fragmento del discurso fuera difundido por el influencer malasio Ian Miles Cheong. “Es un traidor al pueblo de España”, escribió el empresario, mensaje que reiteró minutos más tarde al compartir otro extracto de la intervención presidencial. En una publicación posterior, elevó aún más el tono al calificar al mandatario como “un tirano y traidor”, acompañando el comentario con un emoji de excremento.

El intercambio no quedó ahí. Musk amplificó un mensaje de Cheong en el que se acusaba a España, Francia y el Reino Unido de llevar a cabo “un ataque sin precedentes” contra X y otras plataformas digitales. Según ese argumento, las iniciativas regulatorias impulsadas desde varios gobiernos europeos formarían parte de una ofensiva coordinada contra la libertad de expresión en internet.

En esa misma línea, el dueño de X sostuvo que Europa “ya no es una democracia” y que sus gobiernos liberales “no representan la voluntad del pueblo”. Las declaraciones reavivaron el debate sobre el papel de las grandes tecnológicas, los límites de la regulación estatal y el equilibrio entre libertad de expresión y protección de derechos fundamentales en la era digital.

Publicidad

El cruce de acusaciones refleja una tensión creciente entre líderes políticos europeos y figuras clave del sector tecnológico, en un momento en el que la inteligencia artificial y las redes sociales ocupan un lugar central en la agenda pública. Más allá de los insultos y las provocaciones, el enfrentamiento pone de manifiesto un debate de fondo que promete intensificarse en los próximos meses.