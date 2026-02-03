Exijo a Iván Cepeda demostrar quién está financiando su campaña: Vicky Dávila

En medio de una rueda de prensa, la precandidata a la Presidencia Vicky Dávila pidió a Iván Cepeda, también candidato a que aspira llegar a la Casa de Nariño, a mostrar las pruebas de quién le está subsidiando la campaña electoral.

“Iván Cepeda le exijo en nombre de más de 50 millones de colombianos, en nombre de la democracia, en nombre de la decencia, que nos diga quién lo está financiando, de dónde está sacando la plata para su campaña, de dónde sale la plata para esas manifestaciones multitudinarias, de dónde sale la plata para sus viajes y para todo el andamiaje de su campaña que dista mucho de una campaña austera como la que sí estamos haciendo nosotros para los colombianos”, señaló la precandidata.

Esto se da luego de que Dávila conociera un audio de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', en el que se explicaba habría entregado presuntamente dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. Según la denuncia, existirían pruebas que serían entregadas a las autoridades tras la extradición del narcotraficante a Estados Unidos.

En el mensaje, Dávila advirtió sobre una supuesta infiltración del narcotráfico y la corrupción en campañas presidenciales y pidió a los colombianos no permitir que estos dineros vuelvan a influir en la elección de un presidente.