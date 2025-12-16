Precandidata Vicky Dávila se unirá a coalición de centroderecha

La precandidata Vicky Dávila tomó la decisión en las últimas horas de unirse a la consulta de la centroderecha, de la cual hacen parte, hasta el momento, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna.

La idea de esta coalición sería realizar una consulta en marzo y elegir a un candidato que será apoyado en primera vuelta por los otros participantes de la coalición.

Es importante recordar que este martes el precandidato Juan Daniel Oviedo entregará sus firmas ante la Registraduría, con las cuales busca inscribir su candidatura a la presidencia. Por eso este miércoles se hará el anuncio oficial de esta nueva coalición.

Justamente la semana pasada el precandidato Aníbal Gaviria entregó sus firmas a la Registraduría y en el evento estuvieron presentes Mauricio Cárdenas y David Luna.



Es importante recordar que, hasta el momento,hay nombres de algunos precandidatos que aún no se sabe si participarán o no en esta coalición, entre ellos, Daniel Palacios y Juan Carlos Pinzón.

Por su parte, el Centro Democrático eligió este lunes a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial. Ese partido también ha manifestado su intención de ir a una consulta.

Mientras que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo irían directo a la primera vuelta.