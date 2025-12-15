En vivo
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del partido Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del partido Centro Democrático

Esta decisión se conoció luego de ponderar dos resultados de unas encuestas realizadas. En la carrera estaban María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

