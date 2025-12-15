La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del partido Centro Democrático

El Centro Democrático definió este lunes, 15 de diciembre, a su candidata presidencial de cara a las elecciones de 2026. Tras un proceso interno que incluyó encuestas entre la ciudadanía y la militancia del partido, la senadora Paloma Valencia fue escogida para competir en la próxima contienda electoral. El anuncio se conoció esta tarde, luego de que la dirección del partido oficializara los resultados en su sede en Bogotá.

El camino hacia esta definición estuvo marcado por varios movimientos dentro del uribismo. Inicialmente, cinco precandidatos aspiraban a representar al partido: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra. Con el paso de los meses, la baraja se fue reduciendo en una terna conformada exclusivamente por las senadoras Valencia, Cabal y Holguín.

El mecanismo de selección se basó en dos encuestas realizadas por firmas internacionales. Una de ellas midió la opinión de la ciudadanía en general sobre quién debía ser la candidata del Centro Democrático, mientras que la otra consultó exclusivamente a los militantes del partido. Los resultados de ambos estudios fueron ponderados y, tras ese ejercicio, la dirección del partido comunicó la decisión final a las precandidatas.

Paloma Valencia Foto: prensa Paloma Valencia

Ahora, la senadora Valencia se perfila como la representante del Centro Democrático en las consultas interpartidistas que se realizarían en marzo, en un escenario aún por definirse. Desde el uribismo se ha planteado la posibilidad de una gran consulta con otros sectores políticos, mientras se evalúa cómo se articularán fuerzas como el Partido Liberal, Cambio Radical y el Conservador.



Por lo pronto, el Centro Democrático ya tiene candidata y Paloma Valencia inicia oficialmente su camino hacia la Presidencia.