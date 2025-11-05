En vivo
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

A juicio dos de los implicados en caso Miguel Uribe Turbay; este fue el rol que tuvieron

A juicio dos de los implicados en caso Miguel Uribe Turbay; este fue el rol que tuvieron

Por estos hechos, ambos deberán responder en juicio por varios delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, entre otros.

