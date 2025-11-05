A juicio dos de los implicados en caso Miguel Uribe Turbay; este fue el rol que tuvieron

Fueron llamados a juicio Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', y William Fernando González, alias 'El Hermano', implicados en el atentado y magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía radicó este miércoles el escrito de acusación contra ambos basándose en las pruebas que tienen sobre su participación en el ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, que desencadenaron en la muerte del senador el 11 de agosto.



Roles en el magnicido de Uribe Turbay

Alias 'El Costeño', capturado durante la primera semana de junio en Engativá, habría sido el coordinador del plan criminal, encargado de definir los roles de los demás implicados antes, durante y después del ataque, coordinaciones que realizó en reuniones previas llevadas a cabo el 4 de junio y en otras fechas posteriores en la localidad de Bosa y distintos puntos de Bogotá.

Las pruebas que están en poder de la Fiscalía dan cuenta que este hombre también participó en el seguimiento y vigilancia a la víctima, en el reconocimiento del lugar del atentado, y en la entrega del arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador.

Alias 'El Costeño' y 'El Hermano' trasladados a cárceles. Foto: Suministradas y Senado

Asimismo, habría recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez para garantizar que se cumpliera el objetivo criminal y, posteriormente, habría huido hacia el sector de El Tintal, donde abordó un vehículo conducido por alias 'Hermano' para desplazarse hasta un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.



Por estos hechos, ambos señalados deberán responder en juicio por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.