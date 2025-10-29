Enviaron a la cárcel a 'El Viejo' por presunta participación en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La juez 18 penal con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General contra Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, al considerarlo un riesgo para la sociedad. “Bajo tales premisas, considera el despacho que, en la solicitud elevada por la señora fiscal, existe de manera clara una inferencia razonable de autoría, debidamente respaldada por los elementos probatorios allegados”.

La decisión también fue sustentada por la justicia, destacando la importancia de evitar la modificación o alteración del material probatorio de la investigación. “El despacho considera que el procesado tiene la posibilidad de destruir, modificar, dirigir, impedir u ocultar elementos de prueba, pues está más que motivada y fundamentada. Hay declaraciones directas sobre cuál fue el rol de la persona denominada como El Viejo, quien daba la orden de destruir los celulares, quitarles y extraerles la SIM card de los dispositivos móviles, cambiar de dispositivo, ocultarse, dirigirse y organizar a dónde debería llegar esta persona con el fin de ocultarse”.

Según la juez, el testimonio de alias “Gabriela” fue fundamental para identificar la figura de 'El Viejo' y dar con su paradero. “Y lo presenta una persona de nombre Andrés Cruz, alias El Flaco, quien también hace parte de la organización y que, según este último, trabaja para El Viejo, quien les daba órdenes y les conseguía trabajo. Indica la interrogada que, para el mes de febrero aproximadamente, alias 'El Viejo' se contactó con ella para que le llevara un arma que tenía que recoger en el sur. Por este trabajo le pagaron quinientos mil pesos”.

Además, en la decisión se consideró que el daño causado por el imputado afectó a todo el país. “Este atentado fue contra el país entero, contra la estabilidad de nuestras instituciones y contra nuestro sistema democrático. Se realizaron seguimientos, se ubicó a las personas, se preparó el arma, se hicieron seguimientos, se tomaron fotografías que identificaron a la víctima, los sitios donde se reunía y se estableció con anterioridad el lugar donde se iba a cometer el delito”.



Durante la diligencia judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron la medida de aseguramiento, considerando a 'El Viejo' un riesgo para la sociedad y destacando la necesidad de su aprehensión para evitar una posible fuga.

“Se imputaron cuatro conductas punibles y todas extremadamente graves. La existencia de sentencias condenatorias por delito doloso. La Fiscalía también dio cuenta de las sentencias que existen en contra de Pérez Marroquín. La utilización de armas de fuego y la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada sustentan la imputación de concierto para delinquir (...) ese pronóstico de un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Luego, también procede la medida de aseguramiento para conjurar ese bien constitucional y garantizar la seguridad de la comunidad”, aseguró el representante del Ministerio Público en su solicitud.

El ente acusador imputó los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.

Según las autoridades, alias 'El Viejo' habría desempeñado un papel clave en la coordinación logística y en las comunicaciones entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios que ejecutaron el ataque.

La Policía Nacional afirmó que la hipótesis principal apunta a que la Segunda Marquetalia sería el grupo criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.