General Rincón sobre magnicidio de Miguel Uribe: hipótesis más fuerte apunta a Segunda Marquetalia

El director de la Policía, general William Rincón, habló sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, señalado de ser el enlace de la Segunda Marquetalia, estructura que habría ordenado el magnicidio del senador Miguel Uribe, según lo indica la hipótesis más fuerte de las autoridades.

El general Rincón explicó que se trata de “una captura de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, y aseguró que las investigaciones avanzan con evidencias que apuntan a la participación directa de esa disidencia de las Farc.

“A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio, que sería la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló el alto oficial.

Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

El general Rincón resaltó que esta es la captura más importante dentro de la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la cual ya deja nueve personas detenidas que estarían vinculadas al magnicidio.



“Esta captura es resultado de un trabajo metodológico que ha permitido avanzar en la identificación de toda la cadena criminal detrás de este hecho. Los responsables, todos los responsables, los vamos a capturar”, enfatizó.

El operativo contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de las Fuerzas Militares, que aportaron labores de inteligencia y coordinación en el terreno.

“Damos un reconocimiento especial a la Fiscalía General de la Nación y a toda nuestra Fuerza Aeroespacial, que nos apoyó en todo momento en esta investigación desde los puntos de inteligencia”, afirmó el general Rincón.

Las autoridades indicaron que continúan las labores operativas y de inteligencia para capturar a otros integrantes de la red criminal vinculada con la planificación y ejecución del homicidio.