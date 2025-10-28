Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay celebra la captura de alias “El Viejo”

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados celebró la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, y reafirmó su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en el proceso penal por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En un comunicado, el equipo jurídico —que representa a las víctimas— destacó que la aprehensión de Pérez fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, durante un operativo realizado en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta). Según indicó la firma, este hecho constituye “un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de verdad y justicia”.

La defensa reiteró su confianza en las instituciones y aseguró que continuará acompañando el proceso judicial con rigurosidad, aportando todas las herramientas jurídicas necesarias para que los responsables sean llevados ante la justicia. “Confiamos en que este avance permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos que rodearon los lamentables sucesos”, señaló el comunicado, insistiendo en la necesidad de que el caso no quede en la impunidad.

De acuerdo con las autoridades, alias “El Viejo” es el capturado de mayor perfil hasta el momento dentro de la investigación por el asesinato del senador Uribe Turbay. Con esta detención, ya son nueve las personas arrestadas en el marco del caso.



Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará a Pérez los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Según la Fiscalía, “El Viejo” habría desempeñado un papel clave en la coordinación logística y de comunicaciones entre los autores intelectuales y los sicarios que ejecutaron el ataque, actuando como intermediario dentro del entramado criminal que terminó con la vida del senador.