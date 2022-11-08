En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Fe
Extradición de cabecillas
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Segunda Marquetalia

Segunda Marquetalia

Integrantes armados del grupo disidente Segunda Marquetalia uniformados en una zona rural de Llorente, Nariño.
Judicial

A la cárcel alias ‘Águila’ y 10 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia en Meta

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia
Nación

De La Espriella confirma captura de 11 integrantes de la Segunda Marquetalia y 2 del Clan del Golfo

ejército nacional.jpg
Nación

Coronel habría cobrado $30 millones semanales por entregar información a la Segunda Marquetalia

Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.png
Caribe

“Ya no habían negociaciones”: Comisionado Patiño sobre diálogos de paz con Segunda Marquetalia

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.jpg
Nación

"Fallo del Consejo de Estado no afecta zona de ubicación en Putumayo": Gobierno

segunda-marquetalia-afp.jpg
Paz

Suspenden resolución que autorizaba negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia

segunda-marquetalia-afp.jpg
Nación

Otty Patiño: “Suspensión de operaciones militares era solo para negociadores de Segunda Marquetalia”

Segunda Marquetalia
Judicial

Juez dejó en libertad a alias 'El Tío' y dos señalados integrantes de la Segunda Marquetalia

miguel-uribe-funeral-afp.jpg
Judicial

Fiscalía pidió declarar como personas ausentes a jefes de Segunda Marquetalia por caso Miguel Uribe

En vivo: Funeral y sepelio de Miguel Uribe Turbay hoy 13 de agosto en Bogotá
Nación

“Miguel Uribe hubiera ganado en primera vuelta; la derecha no estaría dividida”: María C. Tarazona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad