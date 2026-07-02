“Ya no habían negociaciones”: Comisionado Patiño sobre diálogos de paz con Segunda Marquetalia

Aunque durante esta semana causó gran revuelo la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia, al mando de ‘Iván Márquez’, desde Barranquilla el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, salió en defensa del Gobierno aclarando que dicho proceso no estaba en curso dado el debilitamiento de esa estructura.

Patiño, entre otras cosas, fue mucho más allá afirmando que los estrados judiciales estaban dando una pelea con un "fantasma".

“Es que con la Segunda Marquetalia ya no había negociación, ellos prácticamente habían dejado de existir. Están peleando con fantasmas”, fueron sus palabras.

Estas declaraciones van en contra de los argumentos del Consejo de Estado, que basa su orden en que el Gobierno en su política de paz total cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. En otras palabras, para ellos la naturaleza de la organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto.



Eso implica que el Presidente Petro y su gabinete solo estarían autorizados según la ley a liderar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, sin ningún beneficio político.

Durante la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, Otty Patiño también recomendó, de cara al próximo gobierno, evaluar con serenidad los avances alcanzados en los procesos de paz y evitar desmontar lo construido. Esto hablando puntualmente de los diálogos de paz urbana que se adelantan con la banda Los Costeños, los cuales también han sido motivo de contienda para el Gobierno y la Alcaldía de Barranquilla.

Finalmente, el ex constituyente destacó que la Constitución de 1991 permitió establecer nuevas bases institucionales y entregar herramientas para la protección de los derechos de los colombianos. En esa Carta Magna, aclara el Comisionado, se desarrollan las bases de un país, en materia de construcción de paz y garantías para los ciudadanos.