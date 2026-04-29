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Incautan casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en el Meta: hay dos capturados

El operativo conjunto entre Ejército, Policía e inteligencia naval permitió la captura de dos personas y evitó que más de 2,6 millones de dosis llegaran a mercados ilegales dentro y fuera del país.

Incautan casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en el Meta: hay dos capturados
Incautan casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en el Meta: hay dos capturados
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Las autoridades lograron la incautación de 2.698 kilogramos de marihuana y la captura en flagrancia de dos personas presuntamente vinculadas con esta actividad criminal en el departamento del Meta. La operación fue desarrollada por tropas del Ejército en coordinación con unidades de la Policía, con apoyo de inteligencia de la Regional de Inteligencia Naval de la Orinoquía.

De acuerdo con la investigación preliminar, la marihuana tenía como destino el departamento del Vichada, desde donde sería movilizada hacia rutas internacionales con proyección a mercados de Centroamérica y Suramérica. Según las autoridades, el cargamento era transportado como parte de una red logística dedicada al tráfico de estupefacientes.

Incautan casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en el Meta: hay dos capturados
Incautan casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en el Meta: hay dos capturados

Las autoridades señalaron que este cargamento estaría relacionado con estructuras criminales de la Segunda Marquetalia, específicamente con la Subestructura 53 ‘Edison Romaña’, dedicada a fortalecer economías ilícitas mediante el narcotráfico.

El resultado operacional representa una afectación cercana a los $1.681 millones a las finanzas ilegales de esta organización y evitó la comercialización de aproximadamente 2.698.000 dosis de marihuana en mercados clandestinos.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer posibles conexiones con otras redes criminales dedicadas al transporte y distribución de droga en el país.

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