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Marihuana

Marihuana incautada.
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Operativo de la Policía en la Vía Oriental, en el Atlántico, donde fue encontrada la marihuana
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Cae cargamento de cerca de cuatro toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

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Hallazgo de nueva cepa en marihuana tras incautación alerta a autoridades del Valle de Aburrá

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Video: impresionante persecución terminó con la incautación de 200 kilos de marihuana en Huila

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Capturan a mujer con marihuana y a hombre armado con droga en Bucaramanga y Floridablanca

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