Autoridades incautaron más de 6 toneladas de marihuana en una finca de Girardota, Antioquia

El lugar funcionaba como centro de acopio para abastecer de droga a barrio Antioquia y otros sectores de Medellín.

El lugar funcionaba como centro de acopio para abastecer de droga a barrio Antioquia y otros sectores de Medellín.

Seis toneladas de marihuana incautadas en Girardota, Antioquia
Seis toneladas de marihuana incautadas en Girardota, Antioquia.
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

