Autoridades incautaron más de 6 toneladas de marihuana en una finca de Girardota, Antioquia

En un megaoperativo, las autoridades incautaron más de seis toneladas de marihuana en una finca de Girardota, que funcionaba como centro de acopio para abastecer de droga a barrio Antioquia y otros sectores de Medellín. Esta es la incautación más grande la Policía este año.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las autoridades ya venían siguiendo la pista de un camión que había salido de Corinto, en el Cauca, cargado con este material que tenía como destino fortalecer el negocio del grupo delincuencial común organizado que opera en barrio Antioquia y que está vinculado a la estructura de 'Los Chatas'.

El operativo, que dejó un intercambio de disparos, permitió la captura en flagrancia de seis personas, además de la incautación de 6 toneladas de marihuana, cinco armas de fuego, seis vehículos y 3.700.000 en efectivo producto de la actividad ilícita.

Capturados por incautación de droga en Girardot, Antioquia. Foto: Policía Metropolitana del valle de Aburrá.

"La sustancia tenía como destino el sector del barrio Trinidad, en Medellín, donde sería distribuida por el grupo de delincuencia común, barrio Antioquía, organización criminal que opera bajo el esquema de outsourcing con el grupo delincuencial conocido como Los Chatas", confirmó el general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Este golpe, según las autoridades, significa una pérdida cercana a los 10 mil millones de pesos para estas estructuras criminales. Con esta acción, las autoridades duplican la cantidad de marihuana incautada en Medellín durante el 2025, donde ya van más de 12 toneladas que están en poder de la Policía, y que representan un aumento del 233 % frente al año anterior.