Seis capturados de 'Los Chatas' en Girardota tras camuflar 6 toneladas de marihuana en camión robado

En un operativo de la Policía Nacional en zona urbana de Girardota, Antioquia, fueron capturadas seis personas señaladas de integrar la estructura delincuencial “Los Chatas”, organización que, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se encargaba de dinamizar el tráfico de estupefacientes en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información divulgada por el ministro en la red social X, los detenidos transportaban seis toneladas de marihuana ocultas dentro de un camión hurtado proveniente de Corinto, Cauca. Durante el procedimiento también fueron incautadas cinco armas de fuego, seis proveedores, 57 cartuchos, seis celulares y 3,7 millones de pesos, además de la inmovilización de seis vehículos utilizados para actividades ilícitas. Según el ministro, la incautación de este material afecta de manera directa la capacidad operativa del grupo criminal.

Este operativo se suma a una acción previa realizada el 28 de septiembre en Bello, donde la Policía Nacional y la Fiscalía adelantaron una operación de inteligencia que permitió capturar por orden judicial a alias 'Chugo', identificado como cabecilla de segundo nivel de la misma organización. En el procedimiento también fueron detenidos en flagrancia tres presuntos integrantes encargados del almacenamiento, dosificación y distribución de sustancias ilícitas en el norte del Valle de Aburrá.

En los registros fueron hallados más de 12 kilos de estupefacientes entre marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, además de dinero en efectivo, celulares, elementos para la dosificación y documentos que aportarían información relevante para los procesos judiciales. Las autoridades establecieron que alias 'Chugo', quien tenía antecedentes por homicidio y extorsión, administraba rentas ilegales estimadas en 17 millones de pesos diarios, recursos usados para sostener las economías criminales del grupo.

