Así fue el operativo que permitió recuperar camión robado con ambulancia falsa en Mondoñedo

Un robo de película quedó registrado en video en la vía Girardot - Mondoñedo en la tarde del miércoles 12 de noviembre. Según muestras, las imágenes compartidas por testigos, los delincuentes simularon un accidente de tránsito en la vía para detener el tránsito y así ejecutar el robo.

Sin embargo, en el robo se observa que fue utilizada una ambulancia como fachada para “transportar” a una de las personas que atracaron. En el video también se evidencia que hubo la participación de varias motocicletas que ayudaban a detener el tráfico.

De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte, el objetivo también era robar un tractocamión con mercancía de computadores, televisores y cámaras, avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, autoridades confirmaron que después de conocer las denuncias y los videos difundidos, con el apoyo de inteligencia, se logró la recuperación del vehículo para devolvérselo a su dueño.

“En este momento se encuentran unidades de Policía Judicial e Inteligencia de la Dirección de Tránsito, adelantando las actuaciones pertinentes bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación para lograr con la captura de estos delincuentes. Invitamos a los diferentes actores viales a que sigan denunciando este tipo de hechos y más específicamente este tipo de conductas para seguir previniendo y brindando seguridad en las diferentes vías del Departamento de Cundinamarca”, confirmó el coronel Diego Iván Jaimes, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.



Por su parte, el dueño del tractocamión involucrado en el robo de película afirma que la mercancía fue devuelta en su totalidad y el camión en buen estado, por lo que le permitió seguir si recorrido para entregar la carga.

“Les queremos agradecer por el positivo y la recuperación del vehículo de carga que ven a mi espalda y la mercancía, y la mercancía en su totalidad. Agradecemos porque sin ellos no podríamos ejercer día a día de manera oportuna. Muchas gracias”, aseguró el conductor.