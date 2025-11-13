En vivo
Así fue el operativo que permitió recuperar camión robado con ambulancia falsa en Mondoñedo

Así fue el operativo que permitió recuperar camión robado con ambulancia falsa en Mondoñedo

En video quedó el momento en que delincuente detuvieron el tráfico, simulando una emergencia, para poder robar un tractocamión cargado con mercancía avaluada en 2.000 millones de pesos. Los asaltantes utilizaron hasta una ambulancia como coartada.

