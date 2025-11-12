Motociclistas fingieron accidente y robaron camión con contenedor en plena vía a Mondoñedo

La delincuencia sigue sin dar tregua y dejando mal parados a los motociclistas. Un grupo de delincuentes, al parecer, fingió un accidente de tránsito para detener un camión que transportaba un contenedor en la vía que conduce de Mosquera a Mondoñedo, en Cundinamarca. Según las primeras versiones, varios motociclistas simularon una colisión, obligando al conductor del vehículo de carga a frenar.

En cuestión de segundos, otros hombres armados interceptaron el camión, intimidaron al conductor y se llevaron el contenedor con destino aún desconocido. Testigos señalaron que los asaltantes se movilizaban en motocicletas y una camioneta Renault Duster, en la que secuestraron al conductor, lo golpearon y abandonaron posteriormente en el sector de Siberia, al occidente de Bogotá.

#CUNDINAMARCA. Hace pocos minutos en el sector Los puentes vía Soacha - Mosquera. Según informan; sujetos armados que se movilizaban en motocicletas se llevaron al conductor del camión en una camioneta Duster, lo golpearon y lo abandonaron en Siberia. Es lo que se sabe hasta el… pic.twitter.com/UDz0SgxEO9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2025

"Uno de los moteros de la bandola se hace el caído. Atraviesan la ambulancia. Ya tienen el objetivo. En ese momento era el camión blanco con el contenedor. No se sabe qué clase de mercancía era. Cierran el paso con el supuesto accidente del motero. (...) Cierran el paso. Los otros moteros van más o menos seis, tres motos, cuatro motos. Se bajan, encañonan a la víctima. Le roban el camión con el contenedor para ir a desocuparlo. Observen bien la película. Esa es la modalidad de robo por la Mosquera - Mondoñedo", relata uno de los testigos.



El sector de Mondoñedo, uno de los corredores de transporte más transitados de Cundinamarca, ha sido escenario de varios robos con la misma modalidad, lo que ha generado preocupación entre los transportadores y gremios de carga. Además, allí también se suelen registrar varios robos a ciclistas que transitan por esa zona.