Murió el segundo hombre herido tras la explosión en la localidad de Kennedy, Bogotá

Murió el segundo hombre herido tras la explosión en la localidad de Kennedy, Bogotá

La principal hipótesis apunta a que dos habitantes de calle manipulaban una granada debajo del puente vehicular que une los barrios El Tintal y Patio Bonito.

