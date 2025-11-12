Murió el segundo hombre herido tras la explosión en la localidad de Kennedy, Bogotá

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. confirmó este miércoles 12 de noviembre la muerte del segundo hombre que había resultado herido tras la explosión ocurrida la noche del 11 de noviembre en la glorieta que conecta la avenida de Las Américas con la avenida Ciudad de Cali, en el suroccidente de Bogotá.

El incidente, registrado cerca del centro comercial Tintal Plaza, dejó inicialmente una persona muerta y otra gravemente herida. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el segundo afectado no sobrevivió a las lesiones.

Las autoridades continúan investigando las causas de la detonación. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, la principal hipótesis apunta a que dos habitantes de calle manipulaban una granada debajo del puente vehicular que une los barrios El Tintal y Patio Bonito, cuando el artefacto se activó alrededor de las 7:15 de la noche.

Explosión en Kennedy deja al menos un muerto en Bogotá Foto: Mebog

En el lugar fueron hallados fragmentos y elementos que indicarían la presencia de material explosivo. La zona permanece acordonada mientras avanzan las labores de inspección, lo que ha provocado cierres viales y afectaciones en la movilidad y el servicio de TransMilenio.

