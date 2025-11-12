Explosión en el sur de Bogotá dejó un muerto y un herido: esto se sabe

Una noche agitada y trágica se vivió en el suroccidente de Bogotá. Según el reporte del periodista Eduard Porras, del Ojo de la Noche, una fuerte explosión se registró en la localidad de Kennedy, dejando una persona muerta y otra herida. El hecho ocurrió sobre las 7:15 p. m. en la calle 6.ª, abajo de la avenida Ciudad de Cali con carrera 87, en inmediaciones del puente vehicular que conecta los barrios El Tintal y Patio Bonito.

Porras informó que, de acuerdo con las autoridades, dos hombres, al parecer habitantes de calle, estaban manipulando una granada de fragmentación cuando se produjo la detonación. “Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar, evacuando de manera inmediata a los dos ciudadanos. Desafortunadamente, uno de ellos falleció al llegar al hospital de Kennedy”, narró Eduard Porras en el Ojo de la Noche.

“Estamos verificando los móviles del hecho”, dice la Policía de Bogotá

El coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 3, confirmó la versión inicial entregada por el Ojo de la Noche y explicó que, tras el estallido, los uniformados desplegaron un operativo en el sector. “Aquí en el puente vehicular conector entre el barrio El Tintal y Patio Bonito se escuchó una explosión. Al parecer estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo, de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, señaló el oficial.



Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras los peritos de criminalística y antiexplosivos recolectan evidencias para determinar la procedencia del artefacto. Por ahora, la hipótesis más fuerte apunta a que las víctimas habrían encontrado la granada y la estaban manipulando sin conocer su peligro.

El Ojo de la Noche también reportó que la explosión causó pánico entre los habitantes de Kennedy. Vecinos del sector aseguraron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y que, por precaución, muchos salieron de sus casas ante el temor de una segunda detonación.

#Comunicado Informamos a la opinión pública que sobre las 7:40 p.m. del día de hoy ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy dos pacientes masculinos con politrauma ocasionado, al parecer, por artefacto explosivo. @SectorSalud pic.twitter.com/tN11WH7YyY — Subred Sur Occidente (@SubRedSurOcci) November 12, 2025

TransMilenio y Movilidad reportaron afectaciones en el suroccidente de Bogotá

El incidente no solo dejó víctimas, sino que también afectó la movilidad en el occidente de la capital. TransMilenio informó congestión vehicular y retrasos en la operación de los servicios que se dirigen hacia el Portal Américas, especialmente en el cruce de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Villavicencio.

De igual forma, la Secretaría de Movilidad reportó cierres temporales y desvíos en tres corredores principales:



Avenida Ciudad de Cali (sentido norte–sur)

Avenida Américas (oriente–occidente)

Avenida Guayacanes (norte–sur)

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron usar la avenida Cali al norte, la calle 6D al occidente y la avenida Guayacanes, mientras los agentes regulaban el tránsito.