Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Explosión en el sur de Bogotá dejó un muerto y un herido: esto se sabe

Explosión en el sur de Bogotá dejó un muerto y un herido: esto se sabe

Al parecer estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo en la localidad de Kennedy.

