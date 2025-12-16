CRA socializa en Bucaramanga propuesta del nuevo marco tarifario del agua

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realiza este martes 16 de diciembre en Bucaramanga una jornada de participación ciudadana para socializar el proyecto de resolución del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, dirigido especialmente a pequeños prestadores y acueductos comunitarios.

La actividad, que se realiza en el Parque del Agua, hace parte del proceso de consulta y participación previa que adelanta la entidad antes de la expedición definitiva de la resolución, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras un periodo de alistamiento técnico para los prestadores del servicio.

La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que el objetivo es abrir el debate a los prestadores, autoridades locales, academia y ciudadanía en general, para recibir aportes que permitan ajustar la propuesta a las realidades de los territorios, tanto urbanos como rurales.

“Estamos adelantando el proceso de participación y consulta del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y acueductos comunitarios. Queremos que conozcan la visión del proyecto de resolución y puedan hacer observaciones y sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo”, señaló Mogollón.



La funcionaria indicó que la propuesta busca tarifas justas, es decir, que el valor que pagan los usuarios corresponda con la calidad, continuidad y nivel del servicio recibido, más allá de una reducción automática en los costos. Además, contempla acuerdos sobre niveles de servicio y una revisión de los costos actuales que utilizan los prestadores para definir sus tarifas.

El nuevo marco también incorpora criterios relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, en un contexto marcado por la crisis de disponibilidad de agua en varias regiones del país.

Según Mogollón, “mejorar indicadores de calidad tendrá un impacto directo en la salud de los colombianos y en la ampliación del acceso al servicio, especialmente en zonas rurales”.

Por ley, las tarifas de los servicios públicos deben revisarse cada cinco años; sin embargo, el marco tarifario vigente lleva cerca de nueve años, lo que hace necesaria su actualización.

En Colombia se estima que existen alrededor de 33 mil pequeños acueductos comunitarios, principalmente en veredas y corregimientos, que se verán impactados con esta regulación de carácter nacional.

El proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 21 de febrero, periodo en el cual la CRA analizará las propuestas recibidas. Posteriormente, se espera la expedición de la resolución definitiva hacia el 30 de junio, para dar paso al proceso de alistamiento antes de su entrada en operación en 2027.

La jornada en Bucaramanga está dirigida en la mañana a acueductos comunitarios, y en la tarde a pequeños prestadores, en su mayoría alcaldías de municipios del área de influencia de Bucaramanga, así como representantes de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. La CRA reiteró la invitación a participar activamente en este ejercicio de construcción colectiva.