Adulto mayor resultó quemado con pólvora en Barrancabermeja; van 23 casos en Santander

Adulto mayor resultó quemado con pólvora en Barrancabermeja; van 23 casos en Santander

El último caso se presentó en Barrancabermeja y constituye el primer lesionado por pólvora en el Puerto Petrolero durante la época decembrina.

