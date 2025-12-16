Adulto mayor resultó quemado con pólvora en Barrancabermeja; van 23 casos en Santander

Barrancabermeja registró su primer caso de persona lesionada por el uso de pólvora en el marco de las festividades de fin de año. Se trata de un adulto mayor de 70 años que resultó afectado luego de ser alcanzado por un artefacto pirotécnico tipo tote, encendido por terceros en un lugar cercano al sitio donde se encontraba.

“El primer caso corresponde a una persona mayor de 70 años que se encontraba en un lugar específico donde otras personas estaban manipulando pólvora y terminó lesionada en su pierna”, explicó Andrés Manosalva, secretario de Salud de Barrancabermeja.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana del Día de las Velitas, pero hubo una notificación tardía del caso por parte de la IPS que atendió al paciente. Según indicaron, el reporte no se realizó dentro de los tiempos establecidos, lo que dificulta el seguimiento y la vigilancia de este tipo de eventos. “Hacemos un llamado a toda la red de salud de Barrancabermeja para que las notificaciones se realicen de manera oportuna, ya que esto nos permite una atención y control adecuados”, puntualizó.

Este caso se suma a las cifras reportadas en el departamento de Santander, donde ya se contabilizan 23 personas afectadas por quemaduras con pólvora en la actual temporada decembrina.



De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el departamento nueve menores (uno en compañía de adulto bajo los efectos del alcohol) y 14 adultos han resultado con algún tipo de quemaduras.

Las autoridades departamentales mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.