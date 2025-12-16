Capturan a varios funcionarios por contrato irregular para mantenimiento de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación adelanta a esta hora diligencias de allanamiento y ejecuta órdenes de captura contra varios militares, presuntamente vinculados a irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17.

Según confirmó el ente investigador, hasta el momento dos órdenes de captura han sido materializadas en la mañana de este martes 16 de diciembre en el Fuerte Militar de Tolemaida. Las detenciones se dan en el marco de una investigación por presuntas anomalías en la contratación y ejecución del mantenimiento de estas aeronaves de la Fuerza Pública.

La Fiscalía no ha revelado aún los nombres de los capturados ni los delitos específicos que se les imputarían, mientras avanzan las diligencias judiciales y la recolección de material probatorio. Tampoco se ha precisado si habrá más capturas en las próximas horas.

Las autoridades indicaron que el proceso continúa en desarrollo y que, una vez culminadas las audiencias preliminares, se entregará información adicional sobre el alcance de la investigación y las medidas judiciales que se solicitarán contra los implicados.



Antecedentes del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17

El Ministerio de Defensa Nacional sancionó el pasado mes a la empresa Vertol Systems Company tras detectar fallas técnicas y retrasos en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, aeronaves de origen ruso utilizadas por las Fuerzas Militares en labores de transporte, apoyo logístico, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.



De acuerdo con la decisión oficial, la cartera de Defensa declaró el incumplimiento parcial del contrato, al concluir que la firma no respetó los plazos ni cumplió con las condiciones técnicas establecidas. Como resultado, se impuso una sanción cercana a los 9 millones de dólares (USD 8.980.000).

Además, el Ministerio ordenó a la compañía reintegrar más de 13,5 millones de dólares (USD 13.586.857), correspondientes a una parte del anticipo entregado, y anunció que hará efectiva la póliza de garantía para recuperar los recursos públicos comprometidos.

El contrato contemplaba un anticipo de 16,2 millones de dólares (USD 16.231.700), equivalente al 50 % de su valor total, con el propósito de asegurar la operatividad de la flota Mi-17. Sin embargo, los retrasos reiterados y las fallas en el mantenimiento llevaron al Ministerio a adoptar medidas administrativas para salvaguardar los intereses del Estado.

La entidad enfatizó que estas decisiones buscan proteger los recursos públicos, exigir el cumplimiento de los estándares de mantenimiento aeronáutico y reforzar los controles sobre la contratación en el sector defensa. Asimismo, reiteró que continuará con las labores de vigilancia y control para prevenir irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión contractual.