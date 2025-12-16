En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Capturan a varios funcionarios por contrato irregular para mantenimiento de helicópteros MI-17

Capturan a varios funcionarios por contrato irregular para mantenimiento de helicópteros MI-17

Hasta el momento, dos órdenes de captura han sido materializadas en la mañana de este martes 16 de diciembre en el Fuerte Militar de Tolemaida.

