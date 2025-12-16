¿Quién consume más contenido adulto en Colombia? La cifra en mujeres sorprende

La plataforma de contenido para adultos PornHub publica cada año su informe global sobre hábitos de búsqueda y consumo digital 'Year in Review'. En la edición correspondiente a 2025, las cifras llamaron la atención por el notable aumento de la participación femenina en las consultas realizadas en el sitio, llegando en varios países a superar a la de los hombres.

Pornhub Foto: AFP

A nivel mundial, las búsquedas realizadas por mujeres en PornHub alcanzaron el 38 % del total, un aumento significativo frente al 14 % registrado en 2015, según datos de la misma plataforma. En contraste, las estadísticas indican que los hombres concentraron el 62 % de las consultas globales durante este año.



Colombia, el tercer país con más mujeres usuarias de la plataforma

Las cifras muestran que el crecimiento de las búsquedas de contenido para adultos realizadas por mujeres se triplicó en la última década, lo que evidencia un cambio sostenido en los patrones de participación femenina en el consumo de contenido digital para adultos.

Imagen de referencia AFP

En el caso de Colombia, los resultados fueron especialmente llamativos. De acuerdo con el informe, el 51 % de las consultas registradas en el país fueron realizadas por mujeres, frente a un 49 % correspondiente a hombres.

Este resultado posiciona a Colombia como el tercer país del mundo donde las mujeres superan a los hombres en visitas y búsquedas dentro de la plataforma, solo por detrás de Filipinas, que ocupa el primer lugar, y Argentina, en el segundo.



Según PornHub, el grupo etario que concentra el mayor volumen de tráfico en Colombia corresponde a personas entre 35 y 44 años. No obstante, este dato no distingue por género, sino que refleja el comportamiento general de los usuarios del país.