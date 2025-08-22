La estrella del tenis gana millones vendiendo contenido para adultos: "Disfruto hacerlo"

Sachia Vickery, la reconocida tenista estadounidense de 30 años, está causando revuelo no solo por su retorno a las pistas, sino por su sorprendente éxito en el mundo del contenido para adultos en OnlyFans, donde incluso cobra 1.000 dólares por tener una cita.

La historia de Vickery se ha vuelto viral tras su participación en la fase previa del US Open 2025, donde, a pesar de no lograr clasificarse tras ser derrotada en segunda ronda por Ella Seidel, ha acaparado titulares por una faceta muy diferente a la deportiva.

A principios de año, Vickery, que regresaba a las pistas tras un largo periodo de inactividad, anunció su interés en explorar oportunidades más allá del tenis.

Estas oportunidades se materializaron en una "enorme fuente de ingresos" gracias a su perfil de OnlyFans. La tenista reveló que abrió su cuenta en enero y que creció "muy rápido", admitiendo que su visibilidad como deportista "definitivamente ayudó a su difusión".

En febrero de este año, incluso OnlyFans y Vickery hicieron una publicación conjunta anunciando su llegada a la plataforma como la "primera jugadora de tenis en OnlyFans".

Vickery se siente cómoda con el contenido que comparte, aunque "no muestra todo". En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, no ocultó su sorpresa por las ganancias:

Nunca volveré a hablar mal de las chicas en OnlyFans en mi vida. Porque la cantidad que gané en los primeros dos días me abrumó. Realmente estoy sorprendida

La tenista ha sido clara sobre sus motivaciones y su actitud ante las críticas. Asegura que "es el dinero más fácil que he ganado y disfruto hacerlo". Para ella, la plataforma representa una "inversión" que le está brindando "una vida mejor". A pesar de los "comentarios negativos", que considera "normales", prefiere "estar en la plataforma y ganar dinero".

Vickery explicó que la decisión de entrar a OnlyFans también está ligada a la realidad económica del tenis profesional, un deporte caro donde los jugadores "gastan más de 100.000 dólares al año en entrenamiento, hoteles, comida, entrenamiento y fisioterapia".

Por ello, ve en OnlyFans "otra vía para ganar mucho dinero" y no le encuentra "nada negativo". Se describe a sí misma como una persona "muy abierta" a la que no le importa lo que piensen los demás, acostumbrada a "poner a prueba sus límites" y a ser "abierta a decir lo que piensa".

Sachia Vickery, quien fuera la número 73 del ranking WTA a finales de julio de 2018 y llegó a conseguir victorias de gran nivel como la obtenida ante Garbiñe Muguruza en Indian Wells, ahora ocupa el puesto 559. A lo largo de su carrera deportiva, que ella misma considera "prácticamente finiquitada", llegó a ganar 2.1 millones de dólares.