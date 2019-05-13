En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Tendencias

Tendencias

Hoja de laurel en el celular.
Sociedad

La curiosa razón por la que recomiendan guardar una hoja de laurel en el celular

Toro entra a una tienda D1.
Sociedad

Video: toro entró a un D1, se comió una papaya y sorprendió a todos

El mapache que se parece a Mike Wazowski.
Entretenimiento

El mapache con forma de Mike Wazowski que conquista las redes sociales

Pescador llama a un caimán por su nombre y lo que hace después se viraliza
Mundo

Pescador llama a un caimán por su nombre y lo que hace después se viraliza

Banco de Bogotá lanza QR con llaves digitales para pagos inmediatos: así funciona
Contenido patrocinado
Finanzas personales

Banco de Bogotá lanza QR con llaves personales para cobros inmediatos: así funciona

Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen una recompensa: esto se sabe
Mundo

Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen recompensa: esto se sabe

Trump reinstala estatua de Colón en la Casa Blanca tras polémica histórica
Mundo

Trump reinstala estatua de Colón en la Casa Blanca tras polémica histórica

abuelos tiktok bucaramanga.jpeg
Santanderes

Los abuelos ‘tiktokers’ de Bucaramanga que mueven las redes con sus bailes de reguetón

Cargador portátil explota en casa de reconocida periodista: le causó quemaduras químicas
Tecnología

Cargador portátil explota en casa de reconocida periodista: le causó quemaduras químicas

muerde una batería.png
Tecnología

Hombre muerde la batería de su celular y explota en su boca: el video es impactante

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad