Pescador llama a un caimán por su nombre y lo que hace después se viraliza

Un video grabado en el Parque Estatal de Cantão, en el municipio de Caseara, estado de Tocantins en Brasil, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales tras mostrar a un joven pescador interactuando con un caimán que responde a su llamado y se aproxima a la orilla del río.

En la grabación aparece Arthur Wieczorek, de 22 años, quien se encuentra en una zona de navegación fluvial mientras observa a un ejemplar de caimán en el agua. En el material audiovisual se escucha cómo el joven utiliza silbidos y repite un nombre propio para atraer al animal, mientras le ofrece alimento, en este caso peces del tipo piraña, según se aprecia en la secuencia difundida en plataformas digitales.

De acuerdo con el contenido viral, el reptil reacciona desplazándose lentamente hacia la orilla, sin mostrar comportamientos agresivos visibles en la grabación. La escena ha generado debate entre usuarios por el nivel de cercanía entre humanos y fauna silvestre en ecosistemas amazónicos y del Cerrado brasileño, donde este tipo de especies es común en ríos y zonas pantanosas.

El Parque Estatal de Cantão es una de las áreas naturales protegidas más importantes de Brasil, caracterizada por la convergencia de ecosistemas amazónicos y del Cerrado, lo que favorece la presencia de diversas especies de reptiles, aves y peces. En estas zonas, la interacción entre comunidades locales y fauna silvestre puede darse con frecuencia, especialmente en actividades como la pesca artesanal.



Este tipo de registros audiovisuales no es aislado en la región. En distintos puntos de América Latina se han difundido videos similares donde cocodrilos o caimanes reaccionan a la presencia humana en ríos o lagunas, generalmente asociados a la oferta de alimento. En 2023, en Florida, Estados Unidos, autoridades ambientales reiteraron advertencias tras la circulación de imágenes donde personas alimentaban a caimanes en zonas residenciales, recordando que esta práctica puede alterar el comportamiento natural de los animales.

En México también se han reportado casos en los que cocodrilos se acercan a embarcaciones o muelles tras ser alimentados por pescadores o turistas, situación que ha llevado a campañas de concientización por parte de autoridades ambientales para evitar la habituación de estos reptiles al contacto humano.

En el caso del video grabado en Tocantins, la escena se desarrolla en un entorno natural donde la fauna silvestre forma parte del equilibrio ecológico del río. La secuencia muestra al caimán desplazándose hacia el punto donde se encuentra el joven, atraído por los estímulos sonoros y la posible presencia de alimento, según se observa en las imágenes difundidas.

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El material continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han replicado el video y comentado la particular respuesta del animal ante el llamado repetido del pescador en plena zona fluvial del parque brasileño.