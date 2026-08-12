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Blu Radio  / Mundo  / Niño cayó de un sexto piso y terminó sobre el techo de una parada de autobús en China

Niño cayó de un sexto piso y terminó sobre el techo de una parada de autobús en China

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el niño de 5 años de edad cayó encima del paradero.

niño cae de un sexto piso.jpg
Niño de 5 años cae de un sexto piso en China.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Dejar a un niño pequeño solo en casa puede representar diferentes riesgos, especialmente cuando se encuentra en una vivienda ubicada en un piso alto. En cuestión de segundos, una situación cotidiana puede convertirse en una emergencia si el menor logra acercarse a una ventana, balcón u otro lugar desde el que pueda caer.

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Un hecho ocurrido en China volvió a poner en evidencia estos peligros, luego de que un niño de cinco años de edad cayera desde el sexto piso de un edificio y terminara sobre el techo de una parada de autobús.

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El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y, tras el accidente, un repartidor que se encontraba en la zona intervino para ayudarlo.

Niño cayó del sexto piso, repartidor acudió a rescatarlo

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el menor cayó desde el sexto piso y terminó sobre la estructura que cubría una parada de autobuses, lo que evitó que llegara directamente al suelo.

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Al percatarse de lo ocurrido, un repartidor identificado como Huang Cheng decidió intervenir. Para llegar hasta el niño, escaló un cartel publicitario y consiguió acercarse al lugar donde se encontraba el menor.

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Una vez a su lado, Huang Cheng permaneció con él y lo tranquilizó mientras llegaba la ayuda. Posteriormente, el niño fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, según los reportes sobre el caso, se encuentra fuera de peligro.

El repartidor también resultó herido durante el rescate. Sin embargo, no se percató de que tenía una lesión en una de sus manos, provocada por el contacto con una parte metálica, sino hasta después de haber terminado su entrega.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido y permitieron observar la emergencia, así como la intervención del repartidor para poner al menor a salvo. Este fue el momento:

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