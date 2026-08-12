Niño cayó de un sexto piso y terminó sobre el techo de una parada de autobús en China

Dejar a un niño pequeño solo en casa puede representar diferentes riesgos, especialmente cuando se encuentra en una vivienda ubicada en un piso alto. En cuestión de segundos, una situación cotidiana puede convertirse en una emergencia si el menor logra acercarse a una ventana, balcón u otro lugar desde el que pueda caer.

Un hecho ocurrido en China volvió a poner en evidencia estos peligros, luego de que un niño de cinco años de edad cayera desde el sexto piso de un edificio y terminara sobre el techo de una parada de autobús.

El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y, tras el accidente, un repartidor que se encontraba en la zona intervino para ayudarlo.

Niño cayó del sexto piso, repartidor acudió a rescatarlo

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el menor cayó desde el sexto piso y terminó sobre la estructura que cubría una parada de autobuses, lo que evitó que llegara directamente al suelo.

Al percatarse de lo ocurrido, un repartidor identificado como Huang Cheng decidió intervenir. Para llegar hasta el niño, escaló un cartel publicitario y consiguió acercarse al lugar donde se encontraba el menor.

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Una vez a su lado, Huang Cheng permaneció con él y lo tranquilizó mientras llegaba la ayuda. Posteriormente, el niño fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, según los reportes sobre el caso, se encuentra fuera de peligro.

El repartidor también resultó herido durante el rescate. Sin embargo, no se percató de que tenía una lesión en una de sus manos, provocada por el contacto con una parte metálica, sino hasta después de haber terminado su entrega.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido y permitieron observar la emergencia, así como la intervención del repartidor para poner al menor a salvo. Este fue el momento:

🇨🇳

سقط طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من الطابق السادس على سقف موقف للحافلات فتسلّق عامل توصيل يُدعى هوانغ تشنغ لوحة إعلانية لإنقاذه.



ظل يطمئن الطفل حتى وصول المساعدة ونُقل الطفل إلى المستشفى وأصبح خارج الخطر.



ولم يكتشف هوانغ تشنغ إصابة يده بالصفيح المعدني إلا بعد إنهاء توصيلته. pic.twitter.com/obnM5mEkKG — رهف – Rahaf🤍💙 (@informatioxd) August 12, 2026