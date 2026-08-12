En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa envía una primera ayuda de 100.000 euros para Colombia por devastador terremoto

Papa envía una primera ayuda de 100.000 euros para Colombia por devastador terremoto

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el 'limosnero' , el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades.

Papa León XIV sobre sismo en Colombia
Papa León XIV sobre sismo en Colombia
EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados del terremoto de Colombia que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La suma de 100.000 euros se destina directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas, informaron los medios vaticanos.

Terremoto en Colombia (1).jpg
Terremoto en Colombia //
Foto: AFP

Últimas noticias

Militar e Estados Unidos.jpg
Mundo

EEUU confirma haber disparado a carguero panameño en el golfo de Omán

Interceptan bus del club Sao Paulo que cargaba 86 kilos de marihuana.jpg
Mundo

Interceptan bus que llevaría al club Sao Paulo cargando 86 kilos de marihuana en Bolivia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el 'limosnero' , el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades.

El papa Leon XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia "y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia" y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.

"Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales", afirmó el papa en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español.

Terremoto-Sismo-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP

Y agregó: "mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia".

Publicidad

También expresó su "gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas», dijo el pontífice en español.

El terremoto de magnitud 7,4 ha causado por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

Relacionados

Terremoto hoy

Papa León XIV

Sismo hoy

Temblor hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad