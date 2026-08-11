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Interceptan bus que llevaría al club Sao Paulo cargando 86 kilos de marihuana en Bolivia

La intervención policial ocurrió en un puesto de control en la zona cocalera de Villa Tunari, en Cochabamba, en el centro del país.

Interceptan bus del club Sao Paulo que cargaba 86 kilos de marihuana.jpg
Foto: Policía de Bolivia
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La policía de Bolivia interceptó un autobús que transportaba decenas de ladrillos de marihuana y exhibía un gran emblema del club brasileño Sao Paulo, destinado al traslado del equipo durante su estancia en el país para disputar un partido de la Copa Sudamericana, informaron este martes autoridades y la compañía.

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El Tricolor paulista llegó al país andino para enfrentar al local Bolívar en La Paz, en un duelo por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

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La empresa transportista descartó cualquier responsabilidad del Sao Paulo en la operación de narcotráfico frustrada por la policía el domingo.

"Aclaramos que toda la responsabilidad corresponde a los conductores bolivianos", dijo en una carta la compañía Cosmos, que Sao Paulo envió a la AFP.

"El equipo de Sao Paulo no utilizó ese bus, se le asignó otro", precisó.

La intervención policial ocurrió en un puesto de control en la zona cocalera de Villa Tunari, en Cochabamba, en el centro del país.

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Agentes antinarcóticos posan en una fotografía difundida por la policía este martes con tres detenidos, junto a la carga y el bus que lleva las siglas SPFC del tres veces campeón de la Copa Libertadores.

Unos 65 paquetes rectangulares fueron incautados en el bus "con una sustancia verduzca", que tras las pruebas químicas dieron "resultado positivo para marihuana", informó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

La carga fue escondida en bolsas para hacer compras y los ladrillos estaban forrados en papel película. Pesaba unos 86 kilogramos, según medios locales.

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El bus debía encargarse de los traslados de los jugadores del club por la ciudad de Santa Cruz (este), donde concentraron horas antes de viajar al altiplano.

Sao Paulo y Bolívar jugarán su duelo de vuelta en Brasil el próximo martes.

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